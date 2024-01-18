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В Казани демонтируют еще семь незаконных торговых объектов
В Казани проведут демонтаж семи самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Решение принято для упорядочения размещения объектов движимого имущества в городе. Оно коснулось торговых точек по ул.Гаврилова, Мира, Абсалямова, Мамадышскому тракту, Фучика, проспекту Победы и Оренбургскому тракту.
До 22 января собственники могут демонтировать их добровольно. Принудительные меры будут приняты в срок до 21 апреля.
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