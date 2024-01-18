В Казани демонтируют еще семь незаконных торговых объектов

В Казани проведут демонтаж семи самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Решение принято для упорядочения размещения объектов движимого имущества в городе. Оно коснулось торговых точек по ул.Гаврилова, Мира, Абсалямова, Мамадышскому тракту, Фучика, проспекту Победы и Оренбургскому тракту.

До 22 января собственники могут демонтировать их добровольно. Принудительные меры будут приняты в срок до 21 апреля.