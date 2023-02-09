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Ру Тат
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Общество
9 февраля 2023  23:10

В Казани демонтируют еще два незаконных объекта торговли

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В столице Татарстана уберут еще два незаконно установленных объекта. Об этом говорится в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Речь идет об автофургоне, расположенном вблизи дома №29 по улице Адоратского, и торговом объекте около дома №39а по улице Рихарда Зорге.

До 13 февраля собственники должны демонтировать объекты самостоятельно, после власти Казани принудительно уберут конструкции – работы будут выполнены до 14 мая. 

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