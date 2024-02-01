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В Казани демонтируют еще 9 незаконных торговых точек
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В Казани планируют демонтировать еще девять самовольно установленных торговых объектов. Список опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.
Объекты, которых касается распоряжение, находятся по ул.Липатова, Фучика и Даурской.
Собственники могут убрать их с улиц добровольно — на это им отводится срок до 5 февраля. В противном случае до 5 мая произойдет принудительный демонтаж объектов.
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