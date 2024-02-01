В Казани демонтируют еще 9 незаконных торговых точек

В Казани планируют демонтировать еще девять самовольно установленных торговых объектов. Список опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Объекты, которых касается распоряжение, находятся по ул.Липатова, Фучика и Даурской.

Собственники могут убрать их с улиц добровольно — на это им отводится срок до 5 февраля. В противном случае до 5 мая произойдет принудительный демонтаж объектов.