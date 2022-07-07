В Казани демонтируют еще 36 незаконных киосков, автофургонов и гаражей

В Казани демонтируют еще 36 самовольно установленных объектов. В их числе киоски по продаже воды, автофургоны и торговые павильоны, другие торговые объекты и гаражи. Список таких точек появился в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Три гаража, указанные в распоряжении, находятся на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани: по улицам Авангардная, 171, Карима Тинчурина, 15 и Сафиуллина, 48. С 7 по 29 июля владельцы могут демонтировать гаражи самостоятельно либо позже их снесут принудительно.

Торговые же объекты расположены по улицам Гаврилова, Зорге, Южно-Промышленной, Вишневского, Белинского, Революционной, рядом с Тайницкой башней Кремля, на проспекте Ибрагимова, Куземетьевской, Батыршина, Белинского, Блюхера, Восход и ряду других улиц. Владельцы могут добровольно демонтировать объекты до 11 июля, в противном случае их снесут в принудительном порядке. Они будут храниться на базе хранения в Ново-Савиновском районе (ул. Воровского).