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Новости Татарстана и Казани
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В Казани демонтируют еще более 20 незаконных летних веранд, ларьков и гаражей
В Казани демонтируют еще 25 незаконно размещенных объектов. В список попали торговые точки и гаражи, следует из распоряжений, опубликованных в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Так, под снос попадают летние веранды на ул.Мусина, Чистопольской, торговые объекты по ул.Копылова, Вишневского, Восстания, Модельной, пр.Ямашева, а также гаражи по ул.Фрунзе, Лейтенанта Красикова и профессора Мухамедьярова.
Собственником отводится время, чтобы провести демонтаж самостоятельно, иначе ларьки и гаражи снесут в принудительном порядке.
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