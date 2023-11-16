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Руc Тат
Общество 16 ноября 2023 10:17

В Казани демонтируют еще более 20 незаконных летних веранд, ларьков и гаражей

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В Казани демонтируют еще 25 незаконно размещенных объектов. В список попали торговые точки и гаражи, следует из распоряжений, опубликованных в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Так, под снос попадают летние веранды на ул.Мусина, Чистопольской, торговые объекты по ул.Копылова, Вишневского, Восстания, Модельной, пр.Ямашева, а также гаражи по ул.Фрунзе, Лейтенанта Красикова и профессора Мухамедьярова.

Собственником отводится время, чтобы провести демонтаж самостоятельно, иначе ларьки и гаражи снесут в принудительном порядке.

#снос незаконных построек
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