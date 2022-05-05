В Казани демонтируют еще 20 незаконно размещенных киосков и павильонов

В Казани демонтируют еще 20 самовольно установленных торговых павильонов, киосков по продаже воды, автолавок и других торговых объектов. Соответствующее распоряжение появилось в сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

Незаконно размещенные объекты уберут с улиц Беломорская, Максимова, Фучика, проспекта Победы и других улиц города.

Владельцам точек отводится время для добровольного демонтажа объектов — они могут сделать это до 9 мая. В противном случае власти города демонтируют киоски и павильоны в принудительном порядке в срок до 8 августа. Их переместят на базу хранения «Гермес», находящуюся в Ново-Савиновском районе Казани.