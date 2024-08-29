В Казани демонтируют еще 17 незаконно установленных ларьков

В Казани продолжается борьба с самовольно установленными торговыми объектами. На этот раз под демонтаж попали 17 торговых точек, следует из распоряжения, подписанного заместителем руководителя исполкома столицы РТ Ильдаром Шакировым.

Незаконные торговые объекты уберут с улиц Яхина, Мусина, Амирхана, Девятаева, Урицкого, Зорге, Оренбургского тракта, проспекта Победы, улиц Главной, Ершова, Кайбицкой, Адоратского и Копылова.

Собственникам отводится время на добровольный демонтаж — до 2 сентября. Иначе киоски будут ликвидированы в принудительном порядке в срок с 3 сентября до 1 декабря 2024 года.