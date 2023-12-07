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Общество 7 декабря 2023 11:24

В Казани демонтируют еще 16 незаконных торговых точек, заборов и шлагбаумов

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В Казани проведут очередной демонтаж незаконно установленных объектов. Под снос пойдут торговые точки, металлические заборы, ворота и шлагбаумы, следует из сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Торговые объекты и павильоны с неустановленными собственниками находятся на улицах Гудованцева, Мира, Восстания, Гвардейской, Космонавтов и проспекте Победы. До 11 декабря владельцы могут демонтировать их самостоятельно. Если этого не произойдет, до 10 марта торговые точки уберут с улиц принудительно.

Ворота, шлагбаумы, заборы, ограждения и столбики, установленные незаконно, расположены на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В течение пяти дней собственники могут демонтировать их самостоятельно, иначе в течение 90 дней их снесут принудительно.

#демонтаж #незаконные постройки
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