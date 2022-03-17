В Казани демонтируют еще 12 незаконно построенных ларьков и деревянную веранду

В Казани будут демонтированы либо перемещены 13 самовольно (незаконно) установленных объектов: торговые объекты, павильоны, тонары и деревянная веранда. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты располагаются на улицах Гвардейская, Симонова, Кайбицкой, Фучика, Фрунзе и проспекту Победы.

Собственникам дается срок до 21 марта, чтобы демонтировать незаконные объекты самостоятельно. В противном случае власти города снесут их в принудительном порядке в период с 22 марта по 20 июня.