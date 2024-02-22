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Общество 22 февраля 2024 10:52

В Казани демонтируют две незаконные торговые точки

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В Казани запланирован демонтаж двух самовольно размещенных торговых объектов. Об этом говорится в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Торговые точки расположены по ул.Беломорской (рядом с домом №73), а также по проспекту Амирхана (поблизости от дома №18). Собственники могут убрать их добровольно в срок до 26 февраля. В противном случае до 26 мая объекты демонтируют принудительно.

#демонтаж ларьков
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