В Казани демонтируют две незаконные торговые точки

В Казани запланирован демонтаж двух самовольно размещенных торговых объектов. Об этом говорится в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Торговые точки расположены по ул.Беломорской (рядом с домом №73), а также по проспекту Амирхана (поблизости от дома №18). Собственники могут убрать их добровольно в срок до 26 февраля. В противном случае до 26 мая объекты демонтируют принудительно.