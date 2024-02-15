В Казани демонтируют два самовольно установленных павильона

В Казани демонтируют два незаконно установленных павильона. Распоряжение опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенного на сайте мэрии.

«В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на территории г.Казани <...> обязываю утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», – сказано в распоряжении.

Согласно приложению, под снос пойдут объекты, расположенные вблизи дома №10/20 по ул. Правды и дома №1в по ул. Мира. Владельцам дается срок до 19 февраля 2024 года на добровольный демонтаж, в противном случае власти уберут павильоны в принудительном порядке в период с 20 февраля по 19 мая.