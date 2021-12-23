В Казани демонтируют девять киосков по продаже воды

В Казани в ближайшее время должны быть демонтированы 18 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, в том числе девять киосков по продаже воды. Владельцы большинства торговых точек не установлены.

Распоряжение о демонтаже (добровольном либо принудительном) опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов исполкома Казани.

Как следует из документа демонтажу подлежат киоски по продаже воды, расположенные возле дома №4 по ул.Блюхера, возле домов №7 и 15 по ул. Восход, вблизи домов №89в, 168 и 193 по ул. Декабристов, вблизи дома №16 по ул. Исаева, возле дома №82б по ул. Восстания и возле дома №3 по ул. Ютазинская.

Документом также предусмотрен демонтаж торговых киосков и павильонов на ул. Ленинградская (возле дома №25/36), пр. Ибрагимова (у дома №45), ул. Гудованцева (у дома №41), ул. Куземетьевская (у дома №46), ул. Батыршина (у дома №20б), ул. Шаляпина (возле дома №7), ул. Даурская (у дома №36в), а также два киоска у дома №4 по ул. Белинского.

Владельцам предлагается добровольно демонтировать торговые объекты в период с 24 по 28 декабря. После истечения этого срока они будут демонтированы и перемещены принудительно.