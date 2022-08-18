В Казани демонтируют более сотни гаражей в трех районах города

В Казани снесут металлические гаражи, будки охраны и металлические постройки в трех районах. В поле зрения администраций попали более 150 незаконно установленных объектов, собственники которых неизвестны. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Так, в Кировском и Московском районах обнаружены более 150 таких объектов. Собственники могут демонтировать их добровольно — на это им отводится срок до 23 августа. В противном случае объекты снесут принудительно и отправят на хранение на базу в Приволжском районе (ул.Лебедева, 2).

Еще несколько гаражей находятся в Советском районе, рядом с домом №33 по ул.Латышских Стрелков. До конца ноября они будут снесены в принудительном порядке и отправлены на базу хранения по ул.Васильченко, 9.