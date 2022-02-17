В Казани демонтируют более 30 незаконно установленных торговых киосков и павильонов

В Казани демонтируют более 30 несанкционированных торговых точек. Распоряжение замруководителя городского исполкома опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актом на сайте мэрии.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — говорится в документе.

Среди объектов — торговые павильоны, находящиеся в подземном пешеходном переходе около площади Тукая. Кроме того, в перечне оказались киоск по продаже воды, расположенный вблизи дома №52 по улице Татарстан, торговые павильоны по улице Беломорская, Декабристов, Лукина, а также авторфургон, установленный около дома №29 по Адоратского.

Владельцы должны убрать торговые объекты до 21 февраля, в противном случае киоски и павильоны демонтируют в принудительном порядке до 23 мая 2022 года.