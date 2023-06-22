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В Казани демонтируют 6 незаконных торговых объектов и автофургон
В Казани демонтируют еще семь незаконно установленных объектов. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Сносу подлежат торговые объекты по ул.Абсалямова, 2-й Азинской, Девятаева, Фучика, Технической и проспекту Победы, а также автофургон, находящийся на ул.Зорге.
Собственники смогут демонтировать объекты добровольно до 26 июня, в противном случае их ликвидируют принудительно в срок до 24 сентября. Затем их поместят на базу хранения по пр.Амирхана.
По решению Казгордумы, говорится в сборнике, изменен порядок выявления и демонтажа таких объектов.
«При размещении извещений с требованием о проведении добровольного демонтажа на самовольных (незаконных) объектах осуществляется фотосъемка и (или) видеозапись», — говорится в документе, подписанном мэром Казани Ильсуром Метшиным.
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