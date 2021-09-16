В Казани демонтируют 25 незаконных торговых киосков

В общей сложности 25 самовольно установленных торговых киосков и павильонов, владельцы которых не установлены, намерены принудительно демонтировать власти Казани. Соответствующий документ размещен сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

В перечне значатся три автофургона, незаконно размещенных по адресам: ул. Академика Парина, 6, ул. Шамиля Усманова, 35 и ул. Энергетиков, 2/3. Демонтажу также подлежат три торговых киоска по продаже кваса, расположенные по Сибирскому тракту, 35а, ул. Декабристов, 85 и ул. Пионерская, 8.

Кроме того, будут демонтированы торговые павильоны на улице Гагарина (вблизи домов №14 и №22), улице Маршала Чуйкова (возле домов № 56 и 53а), два киоска возле дома №34 по улице Бигичева. А также объекты по адресам: ул. Симонова, 14/41, ул. Батыршина, 20б, ул. Академика Лавреньева, 12, ул. Октябрьская, 15, пр. Ибрагимова, 45, ул. Зорге, 75, ул. Куземетьевская, 46, ул. Ленинградская, 25/36, ул. Дементьева, 33, ул. Беломорская, 77, ул. Гудованцева, 41, ул. Фрунзе, 1 и ул. Абжалилова, 27г.

Владельцам предлагается осуществить демонтаж в добровольном порядке, на что дается пять дней — с 17 по 21 сентября. В противном случае объекты ожидает принудительный демонтаж, который предполагается провести в период с 22 сентября по 21 декабря.