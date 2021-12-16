В Казани демонтируют 24 самовольно установленных объекта

Исполком Казани намерен снести 19 незаконно установленных торговых объектов и пять объектов движимого имущества. Соответствующие постановления опубликованы в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Демонтажу подлежат два торговых киоска, расположенных около дома №19б по проспекту Х. Ямашева и дома №2 по улице Начальная. Помимо них уберут автофургон на улице Энергетиков около дома №2/3 и три киоска по ремонту обуви — на улице Гагарина вблизи от дома №14, улице Н. Ершова вблизи от дома №4/2 и улице Островского вблизи от дома №38.

Помимо этого, снесут шесть торговых павильонов: на улице Девятаева рядом с домом №1, улице А. Кутуя рядом с домом №7, улице Восстания рядом с домом №87а, улице Интернациональная рядом с домом №6б, улице Копылова рядом с домом №5/1 и на перекресте улиц Адоратского и Академика Лаврентьева.

Кроме того, демонтируют еще семь торговых объектов. Они расположены на улице Адоратского вблизи дома №33а, проспекте Ф. Амирхана вблизи домов №26а и №71, проспекте Ибрагимова вблизи дома №5, пересечении улиц Камчатская и Шоссейная, улице Мередианная вблизи дома №13а и улице Маршала Чуйкова вблизи дома №53а.

На самостоятельный демонтаж владельцам объектов дается период с 17 по 21 декабря 2021 года. Если этого не произойдет, то с 22 декабря 2021 по 22 марта 2022 года их снесут принудительно.

Сносу также подлежат пять объектов движимого имущества в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. К ним относятся два помещения охраны с ограждениями по улице Меридианная вблизи дома №17а и проспекту Ямашева вблизи дома №31, будка, два шлагбаума и металлические цепи на улице Маршала Чуйкова вблизи дома №2а, металлические цепи и столбы на улице Адоратского вблизи дома №39а, забор, будка, металлический навес и автоматический шлагбаум на проспекте Фатыха Амирхана вблизи дома №103.

На самостоятельный демонтаж владельцам дается пять дней с момента публикации в сборнике. Принудительно их уберут в течение 90 дней с момента окончания срока добровольного демонтажа.