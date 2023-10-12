В Казани демонтируют 19 металлических гаражей и пять торговых объектов

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В Казани под снос пойдут пять торговых объектов и павильон, а также 19 металлических гаражей, которые были незаконно установлены. Распоряжения опубликованы в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

В перечень попал павильон, расположенный по ул. Мавлютова, а также торговые объекты около дома №4 по ул. Комиссара Габишева, у дома № по ул. Ю. Фучика, вблизи дома №6б по Интернациональной, у дома №36 по Минской, у дома №7 по ул. А. Кутуя. Владельцам необходимо демонтировать их до 16 октября, в противном случае объекты снесут в срок с 17 октября по 14 января 2024 года и отправят на базу хранения.

В Кировском и Московском районах города демонтажу подлежат 19 металлических гаражей, расположенных по улицам Серова (у дома №11), Рахимова (№15), Чкалова (№15) и Кулахметова (№18). Владельцы должны убрать их в срок до 18 октября, или власти демонтируют объекты до 31 декабря.

Также в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города были выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: бетонные блоки вблизи дома №23 по Яранской, бетонные полусферы у дома №33 по Чистопольской, металлические столбики и цепи у дома №9А по ул. Мусина, бетонные блоки, шлагбаум и ограждение у дома №20Б по Гаврилова, металлические заборы у дома №21 по Голубятникова и напротив сада №7 по Песочной. На добровольный демонтаж отводится срок в 5 дней с момента публикации.

В сборнике также размещено постановление о сносе самовольной постройки по адресу: Куземетьевская, 54И.

«Установить срок для добровольного сноса самовольной постройки – после истечения 3 месяцев с момента опубликования настоящего постановления в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани», – сказано в документе.