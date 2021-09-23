В Казани будут демонтированы 20 незаконно размещенных торговых объектов

В Казани намерены снести 20 самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение размещено в электронном сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Торговые объекты и киоски расположены по адресам: ул. Рощинская, №20; ул. Гагарина, №22 и 56, корпус 3; ул. Маршала Чуйкова, №77; ул. Академика Лаврентьева, №12; ул. Фучика, №64; ул. Мавлютова, №14, ул. Саид-Галеева, №6; ул. Татарстан, №68; ул. Революционная, №11; ул. Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена».

В перечне также указано семь незаконно размещенных автофургонов по адресам: ул. Фучика, №34 и 64; ул. Зорге, №101; пр. Победы, №46; пр. Ямашева, №54, корпус 3.

До 28 сентября владельцы незаконно установленных торговых объектов должны самостоятельно демонтировать их. С 29 сентября по 28 декабря их демонтируют принудительно.