В Казани демонтируют 12 незаконных торговых объектов

Власти Казани планируют убрать с городских улиц еще 12 незаконно размещенных торговых точек. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Демонтаж, добровольный или принудительный, ожидает торговые павильоны по улице Татарстан, Восстания, объекты по улицам Восстания, Декабристов, Черноморской, Цеткин, Халезова, Назарбаева, Павлюхина, в районе озера Изумрудного и на Оренбургском тракте. 12-й адрес — автофургон по улице Зорге.

Собственники могут демонтировать объекты добровольно до 29 апреля, срок принудительного демонтажа — с 30 апреля по 28 июля.