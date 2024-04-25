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В Казани демонтируют 12 незаконных торговых объектов
Власти Казани планируют убрать с городских улиц еще 12 незаконно размещенных торговых точек. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Демонтаж, добровольный или принудительный, ожидает торговые павильоны по улице Татарстан, Восстания, объекты по улицам Восстания, Декабристов, Черноморской, Цеткин, Халезова, Назарбаева, Павлюхина, в районе озера Изумрудного и на Оренбургском тракте. 12-й адрес — автофургон по улице Зорге.
Собственники могут демонтировать объекты добровольно до 29 апреля, срок принудительного демонтажа — с 30 апреля по 28 июля.
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