В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана дан старт очному этапу «Tatar.Бу Хакатон» имени профессора Раиса Бухараева по созданию инновационных IT-решений, направленных на поддержку и развитие татарского языка и культуры. Хакатон будет проходить с 12 по 14 сентября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

«В чем особенность Татарстана? В том, что здесь есть мощный ЦОД (центр обработки данных – прим. Т-и) с искусственным интеллектом, а в 20 метрах церковь, в 10 метрах – мечеть. Татарстан стал местом, объединяющим технологии и культурную идентичность. В этом и сила. Поэтому я призываю вас творить, созидать наше будущее», –сказал участникам хакатона министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2025 мероприятие проводит Институт прикладной семиотики Академии наук РТ при поддержке Правительства Татарстана.

Призовой фонд составит 600 тыс. рублей. Победители получат возможность представить проекты на Kazan Digital Week – 2025 в формате «Аллеи стартапов» и пройти стажировку в Институте прикладной семиотики АН РТ.