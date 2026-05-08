В Казани дали старт третьему трудовому семестру студотрядов аграрного профиля

Третий трудовой семестр студенческих сельскохозяйственных отрядов Татарстана стартовал в Казани. На церемонии почетные гости, работодатели и ветераны движения вручили студентам путевки в трудовой сезон, после чего состоялось торжественное отправление участников на производственную практику. Об этом сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Ректор Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев отметил, что участие студентов в сельскохозяйственных отрядах дает не только вклад в развитие агропромышленного комплекса, но и возможность получить практические навыки уже во время обучения.

Он подчеркнул, что университет поддерживает такие инициативы и развивает сотрудничество с предприятиями, чтобы укреплять кадровый потенциал отрасли. По его словам, студенческие отряды помогают молодым людям не только проходить практику, но и социализироваться, находить окружение и определяться с будущей профессией.

В 2026 году в Татарстане в 13 студенческих сельскохозяйственных отрядах будут работать более тысячи студентов. Их трудоустроят на 52 предприятиях в 28 муниципальных районах республики. Еще 65 человек отправятся на всероссийские проекты в другие регионы России, а также на Минский тракторный завод.

Перед выходом на предприятия студенты проходят профессиональную подготовку. В республике для них организовано бесплатное обучение. В 2026 году его пройдут 702 человека по 17 сельскохозяйственным специальностям. Таким образом, на производство выходят уже подготовленные молодые специалисты, способные выполнять реальные производственные задачи.

Впервые в рамках движения часть студентов будет работать в роли агроскаутов – они будут управлять дронами с камерами и системами искусственного интеллекта для автоматического мониторинга состояния полей, что расширяет применение цифровых технологий в сельском хозяйстве Татарстана.

Директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что участие студенческих отрядов в работе агропредприятий помогает закрывать кадровый дефицит в период сезонных работ и одновременно готовить будущих специалистов.

Он сообщил, что в 2025 году в сельскохозяйственном направлении по всей стране работали более 18 тысяч студентов. За летний сезон они собрали свыше 11 тысяч тонн яблок, обработали более 22 тысяч гектаров земли и переработали более 13 тысяч тонн зерна. В Татарстане в прошлом году в аграрных работах участвовали более 700 студентов.

Сотрудничество аграрных вузов, работодателей и студенческих отрядов, как отмечается, помогает снижать дефицит кадров и повышать престиж сельскохозяйственных профессий. Развитие трудовой занятости молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».