В Казани дали салют в честь Дня России: видео
В Казани в 22:00 дали салют в честь Дня России. Залпы пускали на протяжении четырех минут.
Фейерверки различных цветов и форм можно было наблюдать практически из любой точки набережной Казанки. Салют также хорошо просматривался с территории около «Ривьеры», Национальной библиотеки.
Ранее в честь Дня России в Казани развернули праздничную программу. Концерт можно было посмотреть у центра семьи «Казан», где на главной сцене выступали группы «Каспий», «Марсель», «Отпетые мошенники», солист Казанской оперы Артур Исламов, ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии и коллектив Казанской городской филармонии.
видео: «Татар-информ»