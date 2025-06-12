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Общество 12 июня 2025 23:38

В Казани дали салют в честь Дня России: видео

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В Казани дали салют в честь Дня России: видео
Фото: © «Татар-информ»

В Казани в 22:00 дали салют в честь Дня России. Залпы пускали на протяжении четырех минут.

Фейерверки различных цветов и форм можно было наблюдать практически из любой точки набережной Казанки. Салют также хорошо просматривался с территории около «Ривьеры», Национальной библиотеки.

Ранее в честь Дня России в Казани развернули праздничную программу. Концерт можно было посмотреть у центра семьи «Казан», где на главной сцене выступали группы «Каспий», «Марсель», «Отпетые мошенники», солист Казанской оперы Артур Исламов, ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии и коллектив Казанской городской филармонии.

видео: «Татар-информ»

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#День России #салют #видео #Казань
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