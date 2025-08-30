news_header_top
Общество 30 августа 2025 22:54

В Казани дали салют в честь Дня города и республики: видео

фото: скриншот видео

В Казани в 22:00 дали салют в честь Дня города и республики. Залпы пускали ровно пять минут.

Фейерверки разных цветов и форм жители и гости города смогли увидеть практически из любой точки набережной Казанки. Салют также был виден хорошо с территории около «Ривьеры», Национальной библиотеки.

Ранее в честь праздника в столице РТ развернули праздничную программу. Так, в городе провели оперный фестиваль, фестиваль народного костюма и гала-концерт победителей и лауреатов «Безнең заман».

видео: «Татар-информ»

#салют #Казань #день города #день республики #видео
