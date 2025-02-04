В Казани дадут концерт в честь 30-летия хита «Дом зеленых глаз»

29 марта в Казани будет дан концерт в память ведущего и автора песен Дмитрия Комарова. Организаторы приурочили проект к 30-летию его песни «Дом зеленых глаз».

Песню записали в конце 1994 года музыканты из Казани – Дмитрий Комаров и Константин Минифаев (Кинст), объединившиеся в группу «Принцесса». Группа довольно быстро стала популярной в стране, а песня «Дом зеленых глаз» заняла первые строчки во всех хит-парадах страны.

В 2001 году группа дала свой последний концерт и распалась. Дмитрий продолжил карьеру телеведущего, Константин начал работать сольно.

«У нас появилась идея провести в Казани концерт, посвященный памяти Димы, который ушел от нас в 2010 году, и 30-летию триумфального взлета песни «Дом зеленых глаз», которая до сих пор остается любимой для многих слушателей. Рады, что на приглашение к участию в проекте откликнулись известные музыканты», – рассказал Константин Кинст.

В концерте 29 марта также примут участие группы «Волга-Волга и «Сладкий сон», хорошо известный всем по песне «На белом покрывале января». Солист группы Сергей Васюта несколько лет назад включил песню в свой проект «Дискотека СССР».

«Мы бы хотели вернуть «Дом зеленых глаз» в музыкальное пространство. Сейчас группа работает над своей версией песни. Ведутся переговоры о большом новом совместном проекте в рамках «Дискотеки СССР» и записи новых песен. Нам очень интересно это направление. Уверен, что слушатели тоже его оценят», – поделился худрук и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Участники проекта надеются, что концерт в Казани даст начало новому музыкальному сотрудничеству по возвращению на сцену старых хитов в новом прочтении.

фото: организаторы концерта