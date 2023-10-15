«В Казани чувствую себя счастливым»: большое интервью с американским болельщиком «Рубина»

Генри Хакамаки: «Футбол не особенно интересен американцам. Хотя сейчас он начал набирать популярность. Но когда я рос, футбол вообще не обсуждался»

Фото: предоставлено Генри Хакамаки

«В 2006 году я решил, что «Рубин» будет моим клубом на всю жизнь»

Генри, расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься?

Я консультирую по английскому языку в одной из школ Казани. Ранее работал в США научным сотрудником.

У тебя интересная фамилия. Дело в финских корнях?

Все верно. Мои семейные корни уходят в Финляндию и Италию. Я из, скажем так, достаточно сельской области США, и значительная часть населения там также имеет финское или итальянское наследие. Культура этой части страны все еще испытывает влияние двух культур, хотя иммиграция в этот район сейчас невелика.

Что это за место?

Это очень маленький городок в Мичигане под названием Айрон Маунтин. Он находится на Верхнем полуострове Мичигана, в очень холодном, снежном и сельском месте, полностью отделенном от остальной части штата.

Как у тебя появилась любовь к футболу? В США он далеко не так популярен, как в России.

Да, футбол не особенно интересен американцам. Хотя сейчас он начал набирать популярность. Но когда я рос, футбол вообще не обсуждался, особенно в сельской местности, подобной моей. Было даже трудно найти матчи по телевизору. Но я любил футбол.

Когда и как ты впервые узнал о «Рубине»?

Отсутствие больших команд поблизости от места моего проживания означало, что у меня не было команды, за которую я мог бы болеть. Примерно в сезоне 2005/06 я начал поиски «той самой команды» и предположил, что это будет команда из Италии, из-за наследия моей семьи. Я начал смотреть матчи итальянских клубов в еврокубках, и, к удивлению, мое сердце покорила команда из России.

Это был матч «Рубина» с «Пармой»?

Да, в 2006-м году они играли в Кубке УЕФА! Тот матч шел в Казани, и я был поражен. Как мне мог не понравиться вид со стадиона «Центральный», где сразу за трибунами гордо возвышаются белые кремлевские стены? Как я мог не обратить внимания на тренера, наблюдающего за игрой с четками в руках? Это трудно объяснить, но я был очарован. С того момента я решил, что «Рубин» будет моим клубом на всю жизнь. И вот мы здесь 17 лет спустя, и это по-прежнему так!

Когда ты впервые увидел «Центральный» вживую?

Моим первым матчем «Рубина» было поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1 осенью 2021 года. Это случилось сразу после того, как я переехал в Казань. К слову, к тому моменту я уже несколько лет вел полуофициальную англоязычную страницу «Рубина» в социальной сети. Так что у меня был пропуск для прессы на матч.

С того момента ты начал ходить на игры «Рубина» в ложу прессы?

Нет, после того раза я, наверное, только однажды воспользовался пропуском для прессы. В конечном итоге я получил сезонный абонемент, чтобы болеть за «Рубин» на фанатском секторе. Его энергетика мне подходит гораздо больше.

Как часто посещаешь домашние игры? Был ли когда-нибудь на выезде?

В прошлом сезоне мы с женой посетили почти все домашние матчи. Это было классно. В нынешнем же сезоне с этим появились трудности. У меня возникли проблемы с получением карты болельщика. Но как только я ее оформлю, снова буду ходить на матчи. А на выездах еще не бывал. Надеюсь сделать это в ближайшем будущем.

«Нынешний сезон оказался более трудным. Но этого следовало ожидать»

Какими ты видишь ближайшие перспективы «Рубина»?

Конечно, команде, недавно получившей повышение, всегда трудно. Поэтому я рассматриваю этот сезон как борьбу за выживание. Возможно, некоторым из моих коллег-болельщиков не понравится эта скромная цель. Но я думаю, что невылет сейчас наиболее важен для нас. Это послужит отправной точкой для улучшения перспектив на будущие сезоны.

Как тебе работа Рашида Рахимова?

В начале его работы в «Рубине» в Первой лиге я был очень доволен. Нынешний же сезон оказался более трудным. Но этого и следовало ожидать. Хотя есть некоторые решения, которые я сам бы принял по-другому. Как бы то ни было, я не хочу публично высказывать свои претензии. Скорее, хочу подтвердить свою поддержку клубу.

Что не получается у команды в нынешнем сезоне?

Есть трудности в защите. Кроме того, у нас имеются проблемы в атаке, хотя мы наносим много ударов. При этом команда упускает едва ли не самое большое количество моментов в Премьер-лиге. У каждой из этих проблем есть свои глубинные причины. И я надеюсь, что они скоро будут устранены.

Как ты пережил вылет «Рубина» в Первую лигу?

Это было трудно. В момент вылета я находился на фан-секторе как раз за теми воротами, в которые пробивался решающий пенальти. В тот момент я не мог в это поверить. Примерно через пять минут после финального свистка откинулся на спинку стула, обхватив голову руками, в полном недоумении от того, что произошло. Тот день был очень тяжелым для меня. Но как только шок прошел, я осознал, что моя поддержка клуба в Первой лиге не ослабнет.

Были моменты, когда из-за игры команды хотелось бросить все и уехать обратно в Америку?

С тех пор как я начал болеть за «Рубин», у меня не было ни минуты сожаления. Конечно, бывают моменты, когда я недоволен ситуацией, в которой находится клуб. Но я никогда не жалел, что начал болеть за «Рубин».

Как ты относишься к введению Fan ID в российском футболе?

В целом я понимаю суть Fan ID. Но, например, у меня, как я уже сказал, были некоторые проблемы с его получением. Недавно я обновил свой паспорт, и из-за этого мне потребовалось много бумажной работы, чтобы оформить карту. Даже сейчас я его еще не получил. Но думаю, что я почти на той стадии, когда смогу получить Fan ID в ближайшее время.

«Самая запоминающаяся игра «Рубина»? «Золотой» матч против «Сатурна»

Назови своих любимых игроков в истории «Рубина».

Нельзя не отметить звездное поколение «Рубина». Гекдениз Карадениз всегда будет моим любимым игроком. Еще мне очень нравились Сергей Рыжиков и Александр Бухаров.

А кто больше всего нравится из нынешнего состава?

Юрий Дюпин и Дмитрий Кабутов – двое, с кем мне было бы приятно работать в команде. На недавней фотосессии с клубом также познакомился с Русланом Безруковым. И должен сказать, что он тоже очень дружелюбный и приятный парень.

Не обидно, что когда ты только начинал болеть за «Рубин», клуб был наверху, был успешен. А потом команда начала потихоньку скатываться вниз?

Я бы солгал, если бы сказал, что сейчас «Рубин» находится в том же положении, как в те дни, когда мы выигрывали титулы и играли в еврокубках. Но важно, что настоящий фанат клуба – тот, кто поддерживает его как в хорошие, так и в плохие времена. Я полностью предан «Рубин» и готов продолжать поддерживать команду независимо от результатов.

Некоторые болельщики «Рубина» не очень хорошо относятся к фигуре Курбана Бердыева. Каким он представляется тебе? Герой клуба или тот, кто, наоборот, оставил после себя руины?

На мой взгляд, Курбан Бердыев – самый важный человек в истории «Рубина». И да, я дорожу тем, чего он достиг с клубом. Да, у каждого есть свои плюсы и минусы – Бердыев здесь не исключение. Если бы у меня когда-нибудь была возможность встретиться с ним, я бы с радостью пожал ему руку. Но я также считаю, что «Рубин» должен двигаться дальше и смотреть в будущее. Хотя я был бы не прочь видеть Курбана Бекиевича кем-то вроде технического директора в клубе.

Знаешь ли ты еще иностранцев, болеющих за «Рубин»? Может, у вас есть комьюнити болельщиков?

Я знал одного британца, который был фанатом «Рубина». Других иностранцев, к сожалению, не знаю.

Я уже около пяти лет веду аккаунт в Twitter* fcrk_en, который является полуофициальным аккаунтом «Рубина» на английском языке. До начала СВО у нас было почти 8000 подписчиков. Возможно, это звучит не так уж и громко. Но это было хорошее число для англоязычного аккаунта российского футбольного клуба! У нас были десятки людей, которые регулярно общались и комментировали посты.

Однако с начала спецоперации мы потеряли две трети подписчиков, и наша вовлеченность снизилась. В значительной степени это связано с демонизацией всего русского в западных СМИ. Даже спорт в России, по их мнению, должен быть демонизирован!

Откуда ты черпаешь информацию о клубе?

Я в курсе событий о «Рубине» благодаря официальным заявлениям, а также обсуждениям в соцсетях и печатных источниках. Например, я читаю «Татар-информ» и такие телеграм-каналы, как «Рубин Гудс» и «Фанаты Рубина». Все это, конечно, на русском. Поэтому я стараюсь перевести это на английский и выложить наиболее актуальные материалы для подписчиков аккаунта fcrk_en.

Назови свой самый запоминающийся матч с участием «Рубина».

Обычно я отвечаю типично: «Матч с «Барселоной» на «Камп Ноу». Но оглядываясь назад, могу сказать, что это «золотой» матч против «Сатурна». Эмоции от первого чемпионства «Рубина», наверное, одни из самых невероятных чувств, что я испытывал в жизни.

«Кто-то из друзей прекратил контакты со мной из-за того, что я уехал в Россию»

Твои друзья и знакомые сильно удивились выбору болеть за «Рубин»?

Интересно, что большинству моих друзей в Америке это не показалось странным. Возможно, дело в полной неосведомленности. Найти в моих краях человека, поддерживающего футбольный клуб, было в принципе тяжело. А если кто-то это и делал, то болел за европейские топ-клубы: «Реал Мадрид», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и т.д. Но когда я жил в Германии, что было непосредственно перед переездом в Казань, местные люди, действительно, удивлялись.

Будь тогда в США «Интер Майами» с Лионелем Месси, выбрал бы его? Ажиотаж вокруг Месси в Америке сейчас огромный.

Если бы «Интер Майами» существовал, когда я был маленьким ребенком, я бы ни за что их не поддержал (смеется). Я всегда болел за аутсайдеров и сторонюсь фэндома отдельных игроков. Для меня клуб превыше всего. Игроки приходят и уходят, но мое сердце всегда будет предано клубу. К тому же Майами невероятно далеко от того места, где я вырос. У меня даже не возникло бы желания поддерживать их. Тем не менее я действительно думаю, что пребывание Месси в MLS полезно для развития интереса к футболу в Америке.

Но как ты все-таки оказался в Казани? Неужели ты переехал в России из-за любви к «Рубину»?

До переезда в Казань я был аспирантом-исследователем в лаборатории вирусологии Эболы в Германии. Однако во время пандемии в лаборатории произошла реструктуризация бюджета, и моя должность была сокращена. Моя жена, гражданка России, в то время была со мной и как раз собиралась возвращаться домой по окончании своего обучения в Германии. Естественно, я хотел убедиться, что мы сможем остаться вместе. Поэтому переезд в Россию был разумным вариантом. Особенно потому что я еще и квалифицирован как преподаватель английского языка для носителей других языков.

На Казань выбор пал отчасти из-за «Рубина». Изучение города и Республики Татарстан привело меня ко многим захватывающим аспектам местной культуры и истории. Я очень хотел увидеть их своими глазами.

Сравни жителей Казани и американцев. В чем мы похожи и чем отличаемся?

Мне действительно нравятся казанцы. За время моего пребывания здесь я встретил много дружелюбных и приятных людей. Различия? Наверное, люди здесь гораздо более прямолинейны, чем в США. Там всегда готовы с тобой поговорить, но часто не до конца искренне. Здесь же люди прямолинейные, и это может застать некоторых американцев врасплох. Но я действительно ценю это.

Есть что-то, чего тебе здесь не хватает?

Мне не хватает лишь одной вещи – готовности просто завязать разговор со случайными людьми, что действительно распространено в Америке, но очень редко здесь.

Поддерживаешь ли ты связь с кем-то из США?

Я все еще поддерживаю связь с некоторыми людьми в США. Но, честно говоря, их не так уж и много. Конечно, я общаюсь с членами своей семьи. И хотя у них было много возражений по поводу моего переезда в Россию, они пришли к выводу, что здесь я гораздо счастливее, чем в США или Германии. Друзья – это совсем другая история. Кто-то полностью прекратил контакты со мной из-за того, что я уехал в Россию. У кого-то, наоборот, даже удалось вызвать желание переехать сюда.

Как в США сейчас относятся к России? Ощущается ли какая-то агрессия или негатив?

В целом я сам не испытываю такой уж большой агрессии. Если не считать случайных онлайн-столкновений, которые были у меня с незнакомцами. Негатив я вижу гораздо чаще. В значительной степени это связано с пропагандистской природой СМИ на Западе в целом и в Соединенных Штатах в частности.

«В Казани чувствую себя счастливым. Нет желания уезжать отсюда»

Кто твоя супруга? Чем она занимается?

Моя жена выросла в Крыму. Она переехала со мной в Казань после того, как закончила учебу в Москве и Германии. Она тоже любит Казань. Сейчас проходит обучение в магистратуре по программе лингвистики и обучения английскому языку как иностранному по престижной стипендии в США. Как и я, она также преподает английский (и немецкий). И хотя я знаю, что я хороший учитель, моя жена – лучшая учительница, которую я знаю. Мне исключительно повезло, что я тоже могу у нее учиться.

Как ты реагируешь на то, что сейчас происходит в России? Не было желания уехать домой?

Наоборот, в Казани я чувствую себя исключительно счастливым. Здесь безопасно, и у меня нет никакого желания покидать город. Другие американцы, с которыми я общаюсь, как правило, недоумевают, почему я не уехал из России, но люди, которые регулярно общаются со мной, знают, что я никогда не был счастливее, чем сейчас.

Расскажи про свою работу. Где и кому ты преподаешь?

Первое, что нужно сказать, – я люблю свою работу и люблю своих учеников! Удовлетворение, которое я получаю, видя искорку в глазах ребенка, когда он узнает что-то новое, превосходит все, что я испытывал в качестве исследователя иммунобиологии.

Я работаю консультантом английского языка начальных классов в международной школе. Я чувствую, что помогаю внести вклад в общество, предоставляя следующему поколению навыки и знания. Для успеха в их будущей карьере и для того, чтобы они могли грамотно представлять Казань, Татарстан и Россию при помощи английского языка.

Кроме того, я веду достаточно популярный исторический подкаст. Также совместно перевел и отредактировал бестселлер, связанный с историографией, – «Сталин: история и критика черной легенды». Сейчас у меня в работе еще два книжных проекта.

Как у тебя обстоят дела с русским языком?

Я все еще нахожусь на самом раннем этапе его изучения (интервью проходило на английском, – прим. Т-и). Последние два года я был невероятно занят работой и другими проектами. Но моя цель – значительно углубить изучение языка в течение следующих двух лет. Мое понимание разговорного русского начинает улучшаться. Но, честно говоря, разговариваю я на нем по-прежнему ужасно. Надеюсь, это скоро изменится.

Как тебе русская еда, русская зима, русская природа?

Что тут не любить? Русская еда полезная, доступная и свежая. Хотя обычно я приправляю еду значительно больше, чем среднестатистический россиянин. Зимы здесь прекрасные, а природа потрясающая. Хотя мой ответ на зимний вопрос, вероятно, слегка приукрашен (смеется). В США, откуда я родом, на самом деле выпадает значительно больше снега, чем в Казани.

Какие города ты уже успел посетить в России?

Я побывал в нескольких местах Татарстана, таких как Чистополь и Свияжск, и в нескольких городах России – Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Йошкар-Ола. За свою жизнь я хотел бы посетить каждый район Татарстана и каждый субъект России.

Как тебе национальный татарский колорит? Знают ли в США о Татарстане и татарах?

Татарстан прекрасен. И преобладание здесь татарской культуры – одна из причин, по которой я вообще захотел попробовать здесь пожить. Татарская кухня мне очень нравится. Знают ли американцы о Татарстане? Ответом, как правило, является решительное «нет». Но я делаю все возможное, чтобы повысить осведомленность о республике в социальных сетях и беседах с людьми на своей родине.

* Организации и социальные сети, деятельность которых запрещена на территории РФ

Фотографии предоставлены Генри Хакамаки