В Казани число случаев кибермошенничества снизилось вдвое

За первое полугодие 2026 года в Казани зарегистрировали более 3,8 тыс. случаев кибермошенничества – почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда их было около 7,6 тыс. Об этом сообщила директор МКУ «Казанский городской общественный центр» Екатерина Ямбаршева.

Положительная динамика наблюдается и в целом по Татарстану. За шесть месяцев количество мошеннических преступлений сократилось на 43,3% – с почти 14,9 тыс до 8,4 тыс. Уменьшился и причиненный ущерб: с 2,5 млрд до 2,1 млрд рублей.

В Казани усилили профилактику цифрового мошенничества. На портале «Моя Казань» появился специальный раздел с инструкциями по защите аккаунтов и историями пострадавших. С начала года проведено более 150 очных встреч по кибербезопасности с охватом свыше 70 тыс. человек, а профилактический контент в социальных сетях посмотрели более 500 тыс. пользователей.

Особое внимание уделяется школьникам и пожилым людям. Осенью для студентов Казани планируют провести форум, посвященный актуальным схемам мошенничества и способам защиты от них.

«Цифровая грамотность – не скучный технический вопрос, это вопрос нашего спокойствия», – подчеркнула Ямбаршева.