В Казани число подвальных укрытий увеличилось до 1,7 тысячи

В Казани число укрытий в подвалах многоквартирных домов возросло до 1,7 тысячи. Это на 500 помещений больше, чем было оборудовано годом ранее. Об этом сообщает мэрия Казани.

Теперь подвальными укрытиями могут воспользоваться более 1,7 миллиона человек, хотя население города насчитывает немного больше 1,3 миллиона жителей.

Начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин отметил, что в 2022 – 2023 годах была проведена инвентаризация, в результате которой выявлено более 2,5 тысяч пригодных помещений. Повторная проверка, проведенная в октябре-ноябре 2024 года, показала наличие 1,2 тысячи укрытий, а сегодня их насчитывается уже около 1,7 тысячи.

Сейчас ведется работа, чтобы сбалансировать количество укрытий в тех микрорайонах, где их недостаточно. Для этого анализируется опыт приграничных городов, также рассматривается вариант применения быстровозводимых укрытий.

Чанкин также объяснил различие между убежищами и укрытиями. Первые, как правило, находятся на предприятиях, которые будут работать даже в случае ЧП или военного положения. Укрытия представляют собой подземные помещения для гражданского населения, такие как подвалы, парковки и прочие безопасные объекты, доступные при возникновении угрозы.

Управляющие компании продолжают работу по приведению укрытий в надлежащее состояние, осушают подвалы от грунтовых вод и проводят необходимые ремонтные работы.