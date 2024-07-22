В Казани число обновляемых автобусов сократили из-за дефицита водителей

В Казани вынуждены были сократить количество обновляемых автобусов из-за дефицита водителей. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике.

«В прошлом году для специалистов дорожных организаций была проведена коррекция заработной платы, но все равно остаются свободные вакансии. Мы это остро видим на примере общественного транспорта. Вынуждены были даже сократить число обновляемых автобусов. Так как количество автобусов больше, чем самих водителей», – рассказал спикер.

Гафаров добавил, что низкая безработица характеризуется стабильно высоким спросом на специалистов рабочих профессий. «Мы видим это по своим муниципальным предприятиям, таким как “Водоканал”, ПАТП, “Казэнерго”», – отметил он.

По словам руководителя исполкома, наблюдается дефицит дорожных рабочих, не хватает поваров в школьных столовых. «Специалистов оттягивает развитая коммерческая сфера потребительского рынка. Также частные клиники вытягивают врачей из бюджетных поликлиник», – констатировал он.

Гафаров заметил, что бюджетным предприятиям сложно конкурировать с коммерческим сектором по условиям труда. «И даже социальный пакет, предлагаемый муниципальными предприятиями, не соблазняет», – подчеркнул он.

В этой ситуации, по мнению спикера, без поддержки республики и федерального центра муниципалитету будет очень сложно. «Речь не только о жизненно необходимых субсидиях», – заявил он.

Необходимо прогнозировать дальнейшие тенденции рынка труда и в связи с этим принимать решения, а также работать с молодежью, убежден руководитель исполкома.

«Объективно все айтишниками и бизнесменами не станут. В одно время у нас было много юристов, сейчас пошла сфера в сторону IT. Хотя в советские времена самыми блатным были профессии официант, сборщик стеклопосуды. Каждое время приносит свои профессии. Для руководителей муниципальных предприятий вопрос привлечения новых кадров должен стоять в приоритете», – заключил он.