В Казани число ДТП снизилось более чем на четверть за пять лет

В Казани за последние пять лет количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 28%, число пострадавших и погибших – на 26%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Он также рассказал, что в первом полугодии 2025 года в городе зарегистрировали 534 ДТП. В этих авариях погибли 8 человек, еще 649 получили травмы различной степени тяжести. При этом все основные показатели аварийности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились.

«Несмотря на снижение всех показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на территории Казани по итогам 2024 года были выявлены 68 аварийно опасных участков. Из них 26 участков – это места концентрации ДТП, 17 зон аварийности, 9 участков с погибшими и 16 потенциально опасных участков. В целях ликвидации очагов аварийности и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий все аварийные участки проанализированы и сформированы мероприятия по их устранению», – отметил Шакиров.

В том числе в городе установили новые проекционные пешеходные переходы, дорожные знаки, осевые ограждения и искусственное освещение. Также обустроили тротуары и подходы к пешеходным переходам. Все запланированные работы на сегодняшний день завершены.

«Не дожидаясь итогов 2025 года, мы уже приступили к разработке мероприятий, направленных на ликвидацию очагов аварийности по итогам прошедшего периода текущего года. В госавтоинспекции определены четыре таких участка. В ближайшее время будут приняты необходимые меры», – заверил замруководителя исполкома.

Шакиров также отметил, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина ежегодно на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и развитие транспортной инфраструктуры направляются значительные средства.

Благодаря поддержке со стороны города и республики до начала нового учебного года в том числе появятся светофорные объекты на трех проблемных участках городской улично-дорожной сети.