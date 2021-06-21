В Казани четверых подростков увезли в ДРКБ с признаками отравления неизвестным веществом

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, к медикам обратился педагог дома детского творчества, который находится на улице Лево-Булачная. Учитель сообщила, что четверым подросткам стало плохо – они начали терять сознание, возможно получили тепловой удар.

«С предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" двоих 14-летних и двоих 12-летних подростов забрали в токсикологическое отделение ДРКБ», – пояснили в пресс-службе министерства.

После проведения необходимых исследований медики дадут окончательное заключение о причинах состояния подростков, не исключено, что все произошедшее с ними – последствия теплового удара.