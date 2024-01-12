В Казани четверых мужчин осудят за вымогательства, взятки и организацию азартных игр

В Казани четверо мужчин предстанут перед судом за ряд тяжких преступлений, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2019-го по 2022 год обвиняемые совершили в Казани серию преступлений. Так, осенью 2022 года трое мужчин вымогали угрозами у предпринимателя 3,5 млн рублей. В дальнейшем один из них напал на водителя коммерсанта, отобрал его авто и продал. После того, как предприниматель обратился в полицию, злоумышленники были задержаны.

В процессе расследования выяснилось, что в течение 2022 года другой обвиняемый взял у казанца 2 млн рублей якобы взятки должностным лицам, пообещав помочь ему освободиться от уголовной ответственности. Деньги злоумышленники просто присвоили.

Кроме того, один из обвиняемых арендовал в 13 барах города площадки, на которых установил 18 устройств для проведения азартных игр. Устройства были замаскированы под терминалы для приема платежей.