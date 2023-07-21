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В Казани четвертый день ищут пропавшую 13-летнюю девочку
В Казани пропала 13-летняя девочка-подросток. В правоохранительных органах «Татар-информу» подтвердили, что в настоящее время поиски продолжаются.
Известно, что 18 июля 13-летняя девочка ушла из дома по адресу проспект Победы, 41. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Девочка худощавого телосложения, рост примерно 175-180, глаза карие, волосы темные, среднего телосложения.
В настоящее время девочка разыскивается отделом полиции №9 «Сафиуллина». Всех, кто узнал или видел ее просьба позвонить по номеру 221 48 42 или 89600346086.
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