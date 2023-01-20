В Казани чествуют медиков из РТ, работавших в Лисичанске

фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ Татьяны Ларионовой состоялась встреча с врачами, которые побывали в Лисичанске и оказывали там помощь мирному населению.

«Врачи выполняют в Лисичанске свой профессиональный и гражданский долг. Каждую минуту им хочется сказать: «Спасибо, родные, за спасенные жизни и людей, которым вы помогли». Берегите себя и, пожалуйста, возвращайтесь домой. Я говорю вам спасибо и низкий вам поклон», — выступила с обращением к врачам Ларионова.

У врачей были спартанские условия, но они прекрасно справились со своей задачей, добавила депутат.

На сегодняшнюю встречу были приглашены врачи и медицинские работники, которые принимали активное участие в гуманитарных миссиях и оказывали медицинскую помощь мирному населению в зоне СВО.

За время проведения спецоперации на Украине побывали 79 татарстанских медиков из 18-ти медицинских организаций республики, многие из которых приезжали в зону СВО не единожды.

Участниками сегодняшней встречи стали 59 врачей. Некоторые из их коллег до сих пор находятся в ЛНР и ДНР.

