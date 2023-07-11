В Казани через две недели сдадут благоустроенный квартал на 133 тыс. кв. метров

фото: пресс-служба мэрии Казани

Через две недели в Приволжском районе Казани завершится благоустройство целого жилого квартала на площади 133 тыс. кв. метров. Работы ведутся по инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым программе «Наш двор» и охватили территории 27 многоквартирных домов, сообщает мэрия столицы РТ.

В этом году обновление ведется во дворах девяти домов, которые находятся рядом со сквером по ул.Парина. В них проживают 2,5 тыс. человек.

Как напомнил мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший территорию, работы по обновлению квартала начались еще в прошлом году. Сейчас рабочие занимаются заменой дорожного покрытия, установкой спортивных и детских площадок, скамеек и нового наружного освещения.

При этом асфальтовое покрытие уже заменено на площади 44,2 тыс. кв. метров. Здесь также установлены малые архитектурные формы и уличное оборудование, добавилось 43 новых светоточки, удвоена площадь парковки.

Глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов добавил, что осенью здесь будут высажены дополнительные зеленые насаждения, а «народные тропы» заменят настоящими дорожками.

По просьбе жителей окружающих домов, перед въездом во дворы установят «лежачие полицейские».

Все новинки, заметил Салихов, были согласованы с жителями.

Напомним, в прошлом году комплексное благоустройство проводилось по соседству — во дворах 18 домов возле детского парка «Калейдоскоп», поликлиники и библиотеки № 13 «Сандугач».