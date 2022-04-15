Черемшанский район представит в Казани свои культурные традиции

В стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Черемшанского землячества. В концертной программе примут участие более 250 выходцев из района, руководители сельских поселений, организаций и учреждений муниципалитета.

Народное творчество продемонстрируют лучшие представители художественной самодеятельности Черемшанского района, включая чувашский народный коллектив «Пилеш» из села Новое Ильмово, народный фольклорный ансамбль «Хыял» из села Старый Утямышь и народный фольклорный коллектив «Ивушки» из села Старое Ильмово.

Программу разнообразят выступления многократного лауреата фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» — хореографического коллектива «Счастливое детство».

«Концерт носит благотворительный характер. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на помощь жителям Донбасса», — рассказала начальник районного отдела культуры Рузиля Минхаерова.

Кроме того, в фойе резиденции на втором этаже будет организована выставка национального достояния района. Там всем гостям будет предложено угоститься национальной выпечкой, горячим чаем, заваренным водой из черемшанского родника, попробовать каравай и чак-чак, станцевать танцы «Подгорный» и «Крис». Также на выставке можно будет приобрести сувенирную продукцию.

Концерт состоится в субботу, 16 апреля, в 12.00.

Общественная организация «Землячество Черемшанцы» была организована в 1992 году. В администрации Советского района Казани состоялось учредительное собрание по созданию Черемшанского землячества, объединившего людей, неравнодушных к судьбе района.

За годы работы землячество объединило людей разных поколений и профессий. Были реализованы десятки проектов в разных сферах деятельности: деловой, издательской, информационной, военно-патриотической, культурно-просветительской и благотворительной.