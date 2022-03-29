В Казани цены на вторичное жилье за год выросли на 37%

Средняя цена одного квадратного метра в Казани по сравнению с мартом прошлого года увеличилась на 37,1%. Соответствующие данные представили эксперты сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно данным аналитиков, Казань заняла шестое место по стоимости квадратного метра. Так, средневзвешенная цена в «новинках» рынка (объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые) составила 145,4 тысячи рублей. В рейтинге по стоимости на жилье Казань опередили Москва – 304,1 тыс., Сочи – 258 тыс., Санкт-Петербург – 209,9 тыс., Владивосток – 163,6 тыс. и Московская область – 162,6 тыс. рублей.

Отмечается, что в Казани стоимость одного квадратного метра за месяц 2022-го выросла на 3,8%. По России – на 2,6%, до 104,8 тыс. рублей.





