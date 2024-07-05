В Казани цены на посуточную аренду однушек выросли на 38% с начала турсезона

В Казани и Татарстане с начала турсезона подорожала посуточная аренда жилья. Самый заметный рост цен – в столице РТ.

По словам руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, в сравнении с туристическим межсезоньем, аренда на сутки казанской «однушки» увеличилась на 38%. По состоянию на июнь 2024-го стоимость аренды такого помещения составляет 4,1 тыс. рублей, пишет РБК Татарстан.

Спикер подчеркнул, что спрос на «посутку» в турсезон растет не только из-за наплыва туристов, но из-за увеличения командировок и межгородских поездок в личных целях.

Причем директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова прогнозирует, что турпоток в Казань по итогам 2024-го может вырасти на 10-15% (напомним, в 2023 году столицу РТ посетило 4 млн человек). Более того, согласно муниципальной программе развития туризма до 2027 года поток туристов в городе должен увеличиться до 5 млн человек.

Гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов объяснил, что арендовать квартиры в Казани дешевле, чем жить в отелях. Именно поэтому спрос на «посутку» очень высокий. Также арендодатели не берут доплату за проживающих. То есть, людям выгодно снимать жилье у частников, когда они путешествуют компанией.

По статистике туристы арендуют жилье в Казани на трое суток. Больше всего популярны «однушки» и студии в Вахитовском, Ново-Савинском и Московском районах.