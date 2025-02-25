В Казани ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем достиг 21%

В Казани ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками жилья за год увеличился на два процентных пункта. Об этом сообщают эксперты «Циан. Аналитики».

В феврале 2024 года медианная стоимость квартир в новостройках составляла 209,2 тыс. рублей за квадратный метр, а на вторичном рынке – 175,9 тыс. рублей. Разница на тот момент оценивалась в 19%.

На данный момент стоимость квадратного метра «первички» в столице Татарстана составляет 238,8 тыс. рублей, а «вторички» – в 198,1 тыс. Разрыв между ценами – 21%.

«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования. На вторичном рынке таких стимулов для роста нет (но и там он фиксируется, хотя и менее выраженный), поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться», – уточнила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.

В целом же по России ценовой разрыв увеличился с 16% до рекордных 20%. Стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 11%, в то время как на вторичном – на 7%.

Наибольший разрыв зафиксирован в Томске и Тольятти, где квадратный метр в новостройках стоит на 52% дороже, чем на вторичном рынке. В этих городах в 2024 году наблюдался самый быстрый рост цен на первичное жилье. Значительное превышение также отмечается в Челябинске и Новокузнецке (47% и 43% соответственно).

Только в двух городах из 35 цены на вторичном рынке выше, чем на первичном – в Ставрополе и Махачкале. Год назад таких городов было четыре. Опережающий рост цен на новостройки зафиксирован в 25 городах из 35. Наибольшее увеличение разрыва между сегментами за год произошло в Томске и Тольятти – на 26 процентных пункта.