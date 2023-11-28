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В Казани частично закроют для движения автомобилей проспект Камалеева и улицу Кутуя
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В Казани до конца года перекроют участки проспекта Альберта Камалеева и улицы Аделя Кутуя. Временные трудности связаны со строительством закольцовки водопровода, сообщает пресс-служба мэрии.
В период с 11 по 30 декабря для автомобилей будут недоступны проезд в районе дома №32б по проспекту Камалеева и проезжая часть у здания №104 по улице Кутуя. Отмечается, что участки будут перекрыты частично.
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