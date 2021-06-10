С 1 июля в Казани возрастет оплата за содержание жилья по договорам социального найма и найма жилья государственного и муниципального фонда. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.
Нововведение коснется также владельцев помещений в многоквартирных домах, не выбравших способ управления многоквартирным домом.
Плата, взимаемая за уборку общественных мест, увеличится с 2 рублей за 1 кв. м общей площади до 2,25 рубля, а за уборку придомовой территории — с 3,68 рубля за 1 кв. м до 4,03 рубля.
Услуги технического обслуживания и ремонт жилого здания теперь будут стоить 4,10 рубля за 1 кв. м в месяц. Ранее тариф составлял 3,5 рубля.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани частично увеличится плата за содержание жилья
С 1 июля в Казани возрастет оплата за содержание жилья по договорам социального найма и найма жилья государственного и муниципального фонда. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа