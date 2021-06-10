В Казани частично увеличится плата за содержание жилья

С 1 июля в Казани возрастет оплата за содержание жилья по договорам социального найма и найма жилья государственного и муниципального фонда. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.

Нововведение коснется также владельцев помещений в многоквартирных домах, не выбравших способ управления многоквартирным домом.

Плата, взимаемая за уборку общественных мест, увеличится с 2 рублей за 1 кв. м общей площади до 2,25 рубля, а за уборку придомовой территории — с 3,68 рубля за 1 кв. м до 4,03 рубля.

Услуги технического обслуживания и ремонт жилого здания теперь будут стоить 4,10 рубля за 1 кв. м в месяц. Ранее тариф составлял 3,5 рубля.