В Казани частично перекроют улицы Адоратского, Чуйкова и проспект Универсиады

В Казани временно ограничат движение по улице Адоратского. Мера принята на время проведения капремонта внутриквартальных тепловых сетей, рассказали в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Один из участков — около домов №61, 63, а также 63 корпус 1 по улице Адоратского — будет перекрыт с 26 мая по 23 июня. С 27 по 31 марта для движения будет закрыта проезжая часть рядом с домом №63 по улице Адоратского.

Кроме того, на время реконструкции магистрального тепловода ограничен проезд транспорта по трем участкам улицы Маршала Чуйкова.

Как сообщили в исполкоме, работы проводятся у домов №62 и 77. Так, до 26 мая здесь полностью перекрыта проезжая часть (кроме автобусных полос), до 20 июня — тротуар, на период с 26 по 31 мая — автобусные полосы.

Два отрезка проспекта Универсиады будут перекрыты из-за строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ограничение затронет участки у дома №23а по Оренбургскому тракту и у дома №39а по улице Латышских стрелков. Мера вводится на период с 26 мая по 5 июля.