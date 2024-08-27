В Казани частично перекроют улицу Архангельская в сентябре

В Казани из-за реконструкции участка водопровода перекроют часть улицы Архангельская. Ограничительные меры будут вводить поэтапно, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 5 по 11 сентября будет перекрыта проезжая часть в районе дома №14 (корпус 1) в направлении движения в сторону улицы Речной.

С 12 по 18 сентября ограничения будут действовать около дома №21 в направлении движения в сторону железной дороги (далее - ж/д).

С 19 по 25 сентября перекрытой окажется часть дороги у дома №2а в направлении движения в сторону ж/д.