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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично перекроют улицу Архангельская в сентябре
В Казани из-за реконструкции участка водопровода перекроют часть улицы Архангельская. Ограничительные меры будут вводить поэтапно, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Так, с 5 по 11 сентября будет перекрыта проезжая часть в районе дома №14 (корпус 1) в направлении движения в сторону улицы Речной.
С 12 по 18 сентября ограничения будут действовать около дома №21 в направлении движения в сторону железной дороги (далее - ж/д).
С 19 по 25 сентября перекрытой окажется часть дороги у дома №2а в направлении движения в сторону ж/д.
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