В Казани частично ограничат движение по улице Журналистов

В Казани на время частично ограничат движение автотранспорта по улице Журналистов. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 6 сентября до 13 октября для автомобилей окажется закрыт участок улицы Журналистов в районе здания №54.

Кроме того, 11 и 12 сентября окажется ограничено движение машин по улице Журналистов на пересечении с улицей Халитова (в сторону ТЦ «Вьетнамский») и в районе 2-го корпуса здания №48.

Перекрытие движения вызвано прокладкой трассы водопровода в Советском районе Казани, уточняют в городской администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до 11 сентября в Казани частично ограничат движение по улице Чехова.