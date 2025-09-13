В Казани частично ограничат движение по улице Сибгата Хакима

В Казани с 00:00 13 сентября до 7:00 15 сентября будет частично ограничено движение транспорта по улице Сибгата Хакима. Причиной ограничений стала подготовка и проведение фестиваля «Всей семьей на выборы». Об этом сообщает пресс-центр Мэрии Казани.

Закрыт для движения будет участок от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Ограничение также затронет парковочную зону возле Центра семьи «Казан».

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

В Казани после праздничного концерта горожанам организуют специальную подачу автобусов по 22 маршрутам. Участники выборов при наличии специальных браслетов смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно.