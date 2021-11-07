В Казани частично ограничат движение по улице Калинина

В Казани на время ограничат движение на одном из участков улицы Калинина. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, подписанный в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок автодороги около домов №63 и №69 по улице Калинина окажется перекрыт с 8 по 12 ноября. Причиной этого станет «строительство сетей кабельной канализации», уточняют в городской администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани продлено ограничение проезда по улице Академика Сахарова.