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Общество 26 июля 2025 15:10

В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Братьев Касимовых

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В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Братьев Касимовых
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 28 июля в Приволжском районе Казани будет введено частичное ограничение движения транспорта по улице Братьев Касимовых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора и продлятся до 9 октября.

Согласно опубликованной информации, движение будет ограничено на следующих участках:

  • ул. Братьев Касимовых, в районе домов №35, 41 к.1, 41, 45, – в направлении движения в сторону улицы Рихарда Зорге;
  • ул. Братьев Касимовых, на участке дороги в районе домов №48, 48А, 62, 70, 74, – в направлении движения в сторону Пр. Победы.

#ограничение движения #приволжский район казани
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