В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Братьев Касимовых
С 28 июля в Приволжском районе Казани будет введено частичное ограничение движения транспорта по улице Братьев Касимовых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора и продлятся до 9 октября.
Согласно опубликованной информации, движение будет ограничено на следующих участках:
- ул. Братьев Касимовых, в районе домов №35, 41 к.1, 41, 45, – в направлении движения в сторону улицы Рихарда Зорге;
- ул. Братьев Касимовых, на участке дороги в районе домов №48, 48А, 62, 70, 74, – в направлении движения в сторону Пр. Победы.