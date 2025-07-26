В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Братьев Касимовых

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С 28 июля в Приволжском районе Казани будет введено частичное ограничение движения транспорта по улице Братьев Касимовых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора и продлятся до 9 октября.

Согласно опубликованной информации, движение будет ограничено на следующих участках: