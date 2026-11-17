В Казани с 20 по 26 ноября введут частичные ограничения движения на двух участках Оренбургского тракта и одном участке Фермского шоссе. Это связано с работами по устройству приямков для горизонтально-направленного бурения при реконструкции канализационного коллектора.

На Оренбургском тракте движение частично ограничат в районе дома №12 по улице Местной и дома №35 по улице Двинской. Перекрытия затронут направление в сторону проспекта Универсиады.

На Фермском шоссе ограничения введут в районе дома №76 по Оренбургскому тракту. Они будут действовать на участке в направлении улицы Магистраль 100-летия ТАССР.

С воскресенья по четверг проезд будет ограничен с 23:00 до 04:00, в пятницу и субботу – с 23:00 до 05:00.