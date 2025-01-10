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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично изменятся маршруты автобусов №18 и 22
Начиная с завтрашнего дня в столице Татарстана частично изменятся маршруты движения автобусов №18 и 22. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, с 11 января автобус №18 будет двигаться по улицам Ленинградская, Айдарова, Челюскина и далее по маршруту с добавлением двух остановок: «Ул. Айдарова» на улице Ленинградская и «Ул. Челюскина» у дома №53 по улице Челюскина.
В свою очередь автобус №22 будет двигаться по улицам Можайского, Пархоменко, Маршрутная, а затем по Горьсковскому шоссе и далее по маршруту с добавлением остановки «Ул. Горьковское шоссе» у дома №7 по Горьковскому шоссе.
Решение принято городской комиссией по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией, уточнили в мэрии столицы РТ.
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