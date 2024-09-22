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Новости Татарстана и Казани
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В Казани часть Кировского района более чем на сутки останется без воды
Часть зданий Кировского района столицы Татарстана более чем на сутки останется без воды. Об этом напоминает пресс-служба мэрии Казани.
Водоснабжение отключат в 9 часов утра 24 сентября, а возобновят только в 11 часов 25 сентября.
Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного участка водопровода по улицам Ильича и Лейтенанта Красикова в поселке Юдино к централизованным сетям водоснабжения.
Отключение воды затронет 50 многоквартирных жилых домов, 476 частных жилых домов, одну школу, пять детских садов, 14 административных зданий и две котельные.
Кроме того, напор воды будет понижен в 26 многоквартирных домах, 121 частном доме, одной школе, двух детских садах, 12 административных зданиях и трех котельных.
Полный список адресов, подпадающих под отключение воды, «Татар-информ» публиковал ранее.
Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, их принимают по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточнял прежде казанский «Водоканал».
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